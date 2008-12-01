Новий податок на зарплату поверне «конверти» - експерти

Експерти вважають, що в разі ухвалення внесеного у Верховну Раду законопроекту про порядок оподаткування доходу фізичних осіб громадянам стане невигідно легально отримувати високу зарплату.

Про це пише газета «Дело» (№220 (734)), зазначивши, що автор податкових змін - народний депутат від НУ-НС, яка представляє партію голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ «Єдиний Центр», Оксана БІЛОЗІР.

Законопроект передбачає, що ставка податку з доходів фізосіб буде диференційованою. Так, громадян, які мають доходи до 6 тис. грн. на місяць, чекає певне податкове послаблення - ставка податку знизиться для них з 15% до 10-12,5%. Для українців, які заробляють до 12 тис. грн., ставка збережеться на колишньому рівні. А тих, хто заробляє понад 12 тис. грн. на місяць, чекає збільшення податкового навантаження. З їхніх доходів стягуватимуть 20%.

Економісти прогнозують, що з запровадженням прогресивної ставки в країні різко впаде кількість офіційно зареєстрованих мільйонерів, а доходи до бюджету суттєво скоротяться. Вони наголошують, що бізнес на підвищення податків завжди реагує однаково - йде в тінь і знижує надходження до бюджету

«Платити будуть за мінімумом», - прогнозує заступник голови Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Костянтин БОНДАРЄВ (БЮТ). Він упевнений, що документ принесе більше шкоди, ніж користі.

За словами К.БОНДАРЄВА, систему збору податків з фізичних осіб потрібно вдосконалювати, але підвищення ставок прибуткового податку завдання не вирішує. «Хоч би які ставки ми робили, великими від цього надходження не будуть. Люди як не платили податки, так і не будуть їх платити», - зазначив К.БОНДАРЄВ.

Як зазначає видання, прогресивна шкала оподаткування існувала в Україні до 2004 р. Тоді ставка прибуткового податку варіювалася від 10 до 40%. Причому найвища ставка оподаткування застосовувалася вже при місячному заробітку понад 1,7 тис. грн. З 2004 р. було запроваджено єдину ставку - 13% прибуткового податку. З 2007 року вона збільшилася до 15%. Основною причиною запровадження єдиної ставки була необхідність виведення доходів з тіні. Для найбагатших українців податкова ставка знижувалася одразу на 27 відсоткових пунктів. Це не могло не спонукати їх легалізувати свої капітали.

Газета зазначає також, що після встановлення єдиної ставки оподаткування в країні різко зросла кількість офіційних мільйонерів. Наприклад, за підсумками 2004 р. їх було зареєстровано вже 3 тис. 2005 року їх кількість майже подвоїлася - до 5,7 тис. Наскільки виросла кількість мільйонерів за підсумками 2007 року, невідомо - податкова не оприлюднила цих даних.

Одночасно щороку підвищувалися надходження до бюджету від податку на доходи громадян: якщо 2004 р. до бюджету надійшло 13 млрд. грн., то за підсумками 2005 року - вже 18 млрд. 2007 року громадяни перерахували 33,6 млрд. грн.