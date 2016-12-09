Майбутня "Трійка" ОБСЄ виступила із спільною заявою по Україні після безрезультатної зустрічі

21:45, 09 грудня 2016
Політика
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Німеччина, Австрія та Італія, які в 2017 році увійдуть у міністерську "Трійку" ОБСЄ і будуть відповідати за організацію 24-го засідання Ради міністрів в Австрії, заявили, що конфлікт в Україні змушує організацію адаптуватися до нових багатовимірним викликам системі безпеки.

У Німеччині розпочалося засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ /

Про це йдеться в спільній декларації Німеччини, яка головує у 2016 році в ОБСЄ, Австрії, яка головуватиме у 2017 році, та Італії, яка головуватиме у 2018 році.

Прийняття цієї декларації стало свідченням, що всі 57 країн-членів ОБСЄ на Раді міністрів у Гамбурзі не змогли прийняти спільну заяву. Цьогоріч до міністерської "Трійки" входять Німеччина, Сербія та Австрія, які також не виступили зі спільною заявою.

Як зазначається в декларації, ОБСЄ довела, що є головним форумом для забезпечення безпеки у Європі та зміцнення взаємодії практично між усіма країнами північної півкулі.

"Проте конфлікт в Україні та довкола неї чітко вказав, що суворе дотримання міжнародного права та наших спільних принципів і зобов’язань уже не можна сприймати за даність", – наголошується в декларації.

"Ми глибоко стурбовані викликами нашим спільним принципам і зобов’язанням, які залишаються основою нашої спільної безпеки", – наголошує "Трійка".

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На переконання представників зовнішньополітичних відомств трьох країн, на території всіх країн-членів ОБСЄ не може бути стійкого миру без дотримання всеосяжної безпекової концепції.

"Працюючи над досягненням ефективної багатосторонності, ми покладаємося на організацію, яка зосереджує спільні цінності та фундаментальні свободи і права людини в самому серці порядку європейської безпеки. Вони є опорою нашої безпеки", – йдеться в декларації.

Сторони відзначили важливість дотримання діалогу в часи гострого розділення між країнами. На їх переконання, ОБСЄ заслуговує повної підтримки з боку всіх країн-членів організації, щоби зробити внесок у відновлення безпеки у Європі.

"Конфлікти повинні бути врегульовані мирним і переговорним шляхом, у рамках погоджених форматів, із застосуванням погоджених принципів однаковою мірою і з повним дотриманням Статуту ООН, принципів та зобов’язань ОБСЄ й міжнародного права. Наша спільна мета повинна полягати в тому, зоб припинити будь-які порушення цих фундаментальних принципів", – йдеться в декларації.

При цьому сторони наголосили, що "усвідомлюючи уроки, засвоєні із реагування ОБСЄ на конфлікт довкола України, реальні кроки для ОБСЄ необхідні, щоб адаптуватися до нових багатомірних викликів і часто складних конфліктних ситуацій".

Німеччина, Австрія та Італія заявили, що з цієї причини необхідно продовжувати покращувати інструменти ОБСЄ стосовно всього циклу конфліктів та не втрачати уваги до термінових потреб для покращення умов життя тих людей, які постраждали від конфліктів.

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