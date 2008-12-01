Термін "Східне партнерство" слід сприймати як нейтральний

Колишній депутат Європейського парламенту, фахівець з європейських питань Жан-Луї БУРЛАНЖ вважає проект «Східне партнерство», який зараз готується до схвалення Європейським Союзом, одним з елементів розбудови відносин ЄС з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на круглому столі у Києві, коментуючи новий проект формату співпраці Євросоюзу з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Вірменією і Білоруссю.

«Східне партнерство” виступає одним з елементів цієї загальної роботи, яка проводиться при розбудові наших відносин. Угода про асоціацію може бути іншим елементом загальної діяльності», - сказав він.

Ж.-Л.БУРЛАНЖ також вважає, що термін «східне партнерство» треба сприймати як «нейтральний, тобто не вбачати в ньому прообраз або замінник, який мусить замінити для України перспективу повноцінного членства».

Крім того, на його думку, політика сусідства є важливими і корисним елементом для організації міцного, юридичного зв’язку з Євросоюзом за умов, коли Україна не є на сьогодні членом європейської спільноти.

«Водночас не варто розглядати політику сусідства як певний прообраз майбутнього формату, на який приречена Україна у своїх відносинах з Євросоюзом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в проекті комюніке щодо “Східного партнерства” Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус для Росії.

Єврокомісія, зокрема, планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з 6-ма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та Азербайджаном в найближчі роки та визнати “європейські ідентичність та прагнення цих країн”, створити зони вільної торгівлі з можливою трансформацією в Європейську економічну зону, запровадження безвізового режиму з 6-ма країнами, підписання меморандумів про взаєморозуміння для забезпечення енергетичної безпеки ЄС, збільшення видатків ЄС на допомогу країнам-східним партнерам вдвічі до 2013 року та в 3,3 рази – до 2020 року.

Комюніке має бути офіційно схвалено і оприлюднено 3 грудня цього року, після чого його планується розглянути на засіданні Європейської Ради (самміті голів-держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.

Країни-члени ЄС схвалили ініціативу “Східного партнерства”, представлену Швецією та Польщею, на засіданні Європейської Ради у червні цього року і доручили Єврокомісії підготувати пропозиції щодо цієї нової політики ЄС відносно східних країн-сусідів, за винятком Росії.