Порятунок угоди про асоціацію Україна-ЄС: Євросоюз може погодитися з вимогами Нідерландів

Євросоюз готовий погодитися з усіма вимогами Нідерландів, які б дозволили врятувати угоду про асоціацію з Україною, йдеться в сюжеті ТСН.

Бо, за словами дипломатів, на яких посилається агенція Reuters, позиція Нідерландів така – або ЄС погоджується, або Нідерланди відмовляються від ратифікації.

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Одна із вимог – ЄС має заявити, що угода про асоціацію з Україною не означає додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Григорій Жигалов. Також Нідерланди вимагають визнати, що угода не надаватиме українцям права "вільно жити та працювати" на території ЄС.

Один із найбільш контроверсійних пунктів – він і досі не узгоджений – стосується можливого членства України в ЄС. Зараз політики шукають слова, які б були з одного боку досить однозначними, з іншого — в майбутньому не зачиняли двері Євросоюзу перед Україною. Але сенс такий – угода про асоціацію не означає майбутнього членства України в ЄС.

Чернетка заяви досі обговорюється, постійно змінюється. Фінальний варіант документа, на якому зупиняться лідери ЄС, мають оприлюднити в четвер, 15 грудня.

Тим часом Європарламент відклав розгляд безвізу для українців на лютий.