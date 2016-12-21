Нехай ця країна горить вогнем, я собі зароблю: Червоненко провалив конкурс на посаду голови ОДА (відео)

Про це повідомляє 24 канал.

"Нехай ця країна горить вогнем. Я ще зароблю", - сказав політик.

Червоненко стверджує, що знав правильні відповіді на більшість питань, а тоді, коли не знав, йому на допомогу могли прийти юридичні керування, повідомляють журналісти.

"Вони говорять, що не вистачає балів .. Я за країну засмучений, а не за це", - додав він.

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Як відомо, після того, як Міхеїл Саакашвілі заявив про свою відставку, президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Конкурс на посаду губернатора Одеської області виграв директор державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Максим Степанов .