Нехай ця країна горить вогнем, я собі зароблю: Червоненко провалив конкурс на посаду голови ОДА (відео)
Колишній міністр транспорту і зв'язку, а також екс-голова Запорізької обласної держадміністрації Євген Червоненко гнівно висловився в бік членів комісії після того, як не зміг пройти конкурсний відбір на посаду голови Одеської ОДА.
Про це повідомляє 24 канал.
"Нехай ця країна горить вогнем. Я ще зароблю", - сказав політик.
Червоненко стверджує, що знав правильні відповіді на більшість питань, а тоді, коли не знав, йому на допомогу могли прийти юридичні керування, повідомляють журналісти.
"Вони говорять, що не вистачає балів .. Я за країну засмучений, а не за це", - додав він.
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Як відомо, після того, як Міхеїл Саакашвілі заявив про свою відставку, президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.
Конкурс на посаду губернатора Одеської області виграв директор державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Максим Степанов .