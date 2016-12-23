Народні депутати розповіли, скільки грошей їм потрібно для щасливого життя

Політики у відповідь часто згадували епізод із Остапом Бендером і Шурою Балагановим у книзі "Золоте теля", йдеться в сюжеті ТСН.

"Якщо ви кажете про всі забаганки… Треба думати… У чоловіків серед забаганок є не тільки жінки. Зброя, стріляти, полювання – це все теж забаганки, які потребують грошей", - відповів Тетерук, але чіткої суми не назвав. "І пів мільйона було б мало", - зізнався Мосійчук. "Біля 100 тисяч на місяць", - конкретніше відповів Логвинський. "35-50 тисяч", - скромніший у запитах Вадатурський.

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Про діалог Бендера з Балагановим у різних інтерпретаціях і з різними сумами згадували Геращенко, Добродомов та Купрій. А Гончаренко заявив, що вже є щасливою людиною, бо йому на все вистачає. "Враховуючи те, що я зараз щасливий, значить, мені вистачає тих грошей, котрі в мене є. Це 250 тисяч на місяць на родину", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, якими можуть бути зарплати народних депутатів у 2017 році. Так, оклади парламентаріїв тепер будуть прив'язані до прожиткового мінімуму працездатного громадянина (1600 гривень), тоді як раніше депутатська зарплата нараховувалася виходячи з мінімальної заробітної плати.

Так, максимальний оклад у спікера Ради - 20 прожиткових мінімумів, тобто, згідно з документом, його зарплата становитиме 32 тис. гривень. Робота першого віце-спікера і віце-спікера з окладами в 19,2 і 18,7 прожиткових мінімумів відповідно щомісяця буде оплачуватися в 30,72 тис. гривень та 29,9 тис. гривень.