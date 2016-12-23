Народні депутати розповіли, скільки грошей їм потрібно для щасливого життя
На тлі повідомлень про можливе збільшення зарплатні депутатів журналісти попросили їх назвати суми, які потрібні народним обранцям для щасливого життя.
Політики у відповідь часто згадували епізод із Остапом Бендером і Шурою Балагановим у книзі "Золоте теля", йдеться в сюжеті ТСН.
"Якщо ви кажете про всі забаганки… Треба думати… У чоловіків серед забаганок є не тільки жінки. Зброя, стріляти, полювання – це все теж забаганки, які потребують грошей", - відповів Тетерук, але чіткої суми не назвав. "І пів мільйона було б мало", - зізнався Мосійчук. "Біля 100 тисяч на місяць", - конкретніше відповів Логвинський. "35-50 тисяч", - скромніший у запитах Вадатурський.
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Про діалог Бендера з Балагановим у різних інтерпретаціях і з різними сумами згадували Геращенко, Добродомов та Купрій. А Гончаренко заявив, що вже є щасливою людиною, бо йому на все вистачає. "Враховуючи те, що я зараз щасливий, значить, мені вистачає тих грошей, котрі в мене є. Це 250 тисяч на місяць на родину", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, якими можуть бути зарплати народних депутатів у 2017 році. Так, оклади парламентаріїв тепер будуть прив'язані до прожиткового мінімуму працездатного громадянина (1600 гривень), тоді як раніше депутатська зарплата нараховувалася виходячи з мінімальної заробітної плати.
Так, максимальний оклад у спікера Ради - 20 прожиткових мінімумів, тобто, згідно з документом, його зарплата становитиме 32 тис. гривень. Робота першого віце-спікера і віце-спікера з окладами в 19,2 і 18,7 прожиткових мінімумів відповідно щомісяця буде оплачуватися в 30,72 тис. гривень та 29,9 тис. гривень.