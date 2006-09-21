Хто має право завертати укази Президента?

Право повертати укази Президента України у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі. Про це йдеться в заяві міністра юстиції України Романа ЗВАРИЧА щодо питання контрасигнації актів Президента України.

У заяві, переданій УНІАН прес-службою НСНУ, Р.ЗВАРИЧ, зокрема, зазначає, що, згідно з частиною третьою статті 106 Конституції України, Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов`язковими до виконання на території України.

Р.ЗВАРИЧ роз’яснює, що “з часу прийняття Конституції України процедура набрання чинності актами Президента України встановлена лише Указом Президента України від 10 червня 1997 року № 503, проте не отримала законодавчого визначення, яке є необхідним, враховуючи положення частини другої статті 19 Конституції України, згідно з якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.

За словами міністра юстиції, процедура контрасигнації, передбачена частиною четвертою статті 106 Конституції України („акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами прем`єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання”), також досі не має законодавчого відображення, що спричиняє неоднозначне розуміння її змісту та відсутність практики її використання. Тим більше, Основний Закон не визначає конституційної процедури оприлюднення указів Президента. Отже, право повертати укази Президента у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі, наголошує Р.ЗВАРИЧ.

Він зазначає, що існуючий порядок оприлюднення указів Президента України використовується з часу прийняття Конституції України і не викликав занепокоєння з боку відповідальних посадових осіб до сьогоднішнього дня.

Проте очевидно, що зі зміною форми правління на парламентсько-президентську зазначене питання набуло актуальності, що не могло залишитися поза увагою Міністерства юстиції. Саме тому проектом Закону України „Про Кабінет Міністрів України” пропонується детально визначити процедуру скріплення актів Президента України підписами прем`єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, присвятивши цьому питанню окрему статтю, зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що сім указів Президента України повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення. У супровідному листі до повернутих указів Секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте, згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації. Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа.