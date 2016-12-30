У НАБУ відзвітували про результати своєї роботи у 2016 році

Про це йдеться у новорічному привітанні на сайті НАБУ.

Зазначається, що 2016-й рік - перший повний рік в історії НАБУ.

"Ми показали, що в Україні може працювати професійний незалежний антикорупційний орган. В результаті, за останні 12 місяців нам вдалося повернути державі понад 100 млн грн, а також завадити розкраданню більш ніж півмільярда", - йдеться у тексті.

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Наразі, зазначили у НАБУ, "детективи Антикорупційного бюро разом із прокурорами САП розслідують понад 280 проваджень, більше 45 справ, розпочатих протягом року, вже передані до суду, винесено з десяток вироків".

"Ми розуміємо, що наступного року від нас чекатимуть набагато більшого, і готові до цього", - зазначили у відомстві.

Крім того, у НАБУ нагадали, що цього року створено перше територіальне управління НАБУ у Львові.

"Наступного року плануємо запустити роботу ще двох – в Одесі та Харкові", - додали в прес-службі.