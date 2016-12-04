Спійманого на хабарі суддю Київського апеляційного адмінсуду відпустили під нічний домашній арешт

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в Facebook в суботу.

За його словами, таким рішенням Солом'янський райсуд частково задовольнив клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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"Згідно резолютивної частини рішення суддя вибрав підозрюваному колезі іншу міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем проживання в період часу з 23.00 до 06.00 до 3 лютого 2017 (нічний домашній арешт)", - написав Холодницький.

Також на підозрюваного покладені певні ст. 194 КПК України обов'язки, у тому числі щодо носіння електронного засобу контролю.

"Повний текст постанови з мотивацією такого рішення будуть оголошені 7 грудня, однак прокурорами САП на рішення суду у встановлені КПК України строки вже готується апеляція, оскільки з такою мірою запобіжного заходу погодитися не можемо", - додав Холодницький.

Як повідомлялося, прокурори САП спільно з СБУ затримали суддю Київського апеляційного адміністративного суду за одержання 5 тисяч доларів хабара 1 грудня.