"Жодних торгів довкола агресії": глава МЗС Канади відкинула пропозицію Москви щодо скасування їй заборони на в'їзд

Про це заявив директор зі зв'язків з громадськістю Фріланд Джо Пікерілл, передає ИноСМИ з посиланням на Globe and Mail.

"Жодних торгів довкола їхньої агресії і їхніх незаконних дій не ведеться", — наголосив він.

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Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Кремль готовий дозволити Фріланд відвідати Росію, але тільки якщо Канада відмовиться від вжитих нею проти Росії економічних і візових заходів.

Фріланд, колишній фінансовий журналіст, працювала у Москві та активно підтримує Україну. Вона потрапила до чорного списку в 2014 році разом ще з 12 канадцями, їй заборонено в'їзд до РФ.

Після введення Москвою санкцій проти неї Фріланд зазначила у своєму Twitter, що "потрапити в путінський санкційний список для неї почесно".