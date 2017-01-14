У ЄС сподіваються, що Нідерланди в першій половині року ратифікують Угоду про асоціацію з Україною

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі висловив сподівання, що Королівство Нідерланди у першій половині 2017 року ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Про це дипломат сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він нагадав, що 15 грудня 2016 року 28 країн-членів ЄС ухвалили рішення, на основі якого прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повинен запропонувати уряду своєї країни ратифікувати Угоду про асоціацію впродовж наступних кількох місяців.

"Мені складно назвати конкретну дату. Ви знаєте, що у березні у Нідерландах відбудуться вибори. Ми сподіваємося, що у першій половині року Угоду про асоціацію ратифікують всі 28 країн-членів ЄС", - заявив Мінгареллі.

Водночас він нагадав, що з 1 січня 2016 року діє тимчасове застосування найважливіших пунктів Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують на передачу Нідерландами ратифікаційних грамот до Ради Європейського Союзу щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС у першому півріччі 2018 року.

Також українські дипломати заявили, що уряд Нідерландів після 15 березня 2017 року внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Раніше в МЗС України висловлювали сподівання, нижня палата парламенту Нідерландів у січні 2017 року завершить ратифікацію Угоди про асоціацію.

15 грудня 2016 року на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Рютте, спрямованими на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку було тимчасово припинено через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Своєю чергою нідерландський рух "Форум за демократію", який стояв біля витоків референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, подав судовий позов до уряду, щоб перешкодити ратифікації угоди.