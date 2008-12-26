Якібчук: без урахування позиції профспілок бюджет - неповноцінний

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК заявляє, що державний бюджет, написаний без урахування позиції профспілок, неповноцінний.

Про це говориться в коментарі М.ЯКІБЧУКА, переданому агентству УНІАН.

«Участь профспілок – це гарантія того, що в документі не буде політичних спекуляцій навколо соціальних питань, і того, що в ньому будуть відображені реальні соціальні гарантії для людей праці», - вважає М.ЯКІБЧУК.

За його словами, держбюджет України на 2009 рік приймається поспішно, в умовах протистояння між гілками влади, тому він не збалансований.

М.ЯКІБЧУК зазначає, що вже зараз очевидно, що в держбюджеті треба передбачити окремий рядок на компенсації з безробіття, оскільки Фонд соціального страхування на випадок безробіття не справиться з таким обсягом страхових виплат – щодня армія звільнених поповнюється на 12-15 тисяч чоловік.

Разом з тим профспілковий лідер вважає, що ідея підняти рівень відрахувань з фонду зарплати до фондів соцстраху є черговою спробою перекласти проблеми бюджету на плечі трудящих.

«Ці пропозиції ніяк не узгоджені з профспілками. Крім того, створювати стабілізаційний фонд потрібно не за рахунок і без того невисоких зарплат людей праці, а, наприклад, за рахунок збільшення «акцизів» на алкоголь, тютюн, іншу імпортну продукцію», – вважає М.ЯКІБЧУК.

Він зазначає, що бюджет потрібно переформатувати так, щоб можна було виконати умови Генеральної угоди, підписаної між профспілками і урядом. Зокрема, слід з 1 січня 2009 року зрівняти мінімальну заробітну плату з реальним прожитковим мінімумом, як того вже давно вимагають профспілки. «Йдеться про те, щоб розраховувати прожитковий мінімум, виходячи з цін і тарифів на комунальні послуги, діючих у країні в даний час. За підрахунками профспілкових експертів, реальний прожитковий мінімум сьогодні має становити близько 2000 грн. на одну людину», - вважає профспілковий лідер.

Він також переконаний, що влада має зробити все для того, щоб профспілки брали активну участь у формуванні соціальної політики, вирішенні всіх соціальних проблем, написанні всіх законодавчих документів, що регулюють питання праці, зайнятості та соціальних гарантій.

«Профспілки – це стабілізуючий чинник. Щоб уберегтися від руйнівного для суспільства протистояння, влада повинна дати профспілкам більше можливостей впливу на ситуацію», - заявляє голова НФПУ, наголошуючи, що в першу чергу, це - право законодавчої ініціативи профспілок.

Також дуже важливим М.ЯКІБЧУК називає те, щоб самі профспілки не піддавалися впливу політичних партій. Цього, на його думку, можна досягти, переобравши всіх профспілкових функціонерів, що мають партійну приналежність.