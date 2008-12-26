ВР розпочала впорядкування процедури імпічменту

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону проголосували 363 народних депутатів з 422 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття цього законопроекту спрямоване на законодавче врегулювання повноважень Верховної Ради України щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України – тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Законопроектом пропонується урегулювати правовий статус і порядок діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Підставами для утворення тимчасової слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян стосовно питань, що становлять суспільний інтерес.

Проектом Закону встановлюються особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Статус та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури імпічменту базується на статті 111 Конституції України. Згідно з законопроектом підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються. Подання має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців, якщо Верховною Радою України не прийнято рішення про звинувачення Президента України. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у спеціальній слідчій комісії.

Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.