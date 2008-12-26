У Тимошенко очікують закінчення кризи вже в середині літа

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН очікує, що вихід країни з кризово–рецесійного стану й початок підйому економіки почнеться на початку другого півріччя 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки.

«Відбудеться активізація вітчизняного експортноорієнтованого виробничого комплексу в зв`язку з покращенням світової кон`юнктури й розблокуванням фінансових тромбів. Це по ланцюгу поверне грошові ресурси в усі суміжні галузі й відновить процеси нарощування обсягів виробництва від видобувних видів економічної діяльності до тих, що надають послуги транспортування й оптової торгівлі», - зазначив міністр.

Крім того, в Мінекономіки очікують, що ціни і попит на світових ринках металу почнуть рости вже в кінці першого півріччя 2009 року .

Втрати експортерів від несприятливих зовнішніх умов у першому півріччі й підвищення витратності виробництва, вважає Б.ДАНИЛИШИН, компенсує девальвація національної валюти.

Відновлення експортної активності, на думку міністра, в кінці першого – початку другого півріччя дозволить одержати за підсумками року незначне скорочення обсягів експорту (на 3,8%). При цьому, порівняно з 2008 роком, падіння експорту відбудеться щодо металопродукції та продукції хімічної промисловості, зокрема, через зниження попиту на світових ринках.

«Проте це зменшення буде компенсовано зростанням експортних поставок продукції агропромислового комплексу - в 2009 році прогнозується високий рівень валового збору зернових і зернобобових культур – 45 млн. тонн, і продукції з високим рівнем доданої вартості, зокрема, в машинобудуванні, в результаті збереження позитивної динаміки експорту в країни СНД і виходу на нові світові ринки. Також очікується, що членство України у СОТ сприятиме зменшенню втрат від антидемпінгових розслідувань і ослабить тарифні бар`єри для експорту вітчизняної продукції на зовнішніх ринках.

В результаті зменшення вартісних обсягів експорту та істотного скорочення імпорту - на 9,5% - негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами й послугами може становити 7,1 млрд. дол. США проти очікуваних у 2008 році 13,3 млрд. дол.