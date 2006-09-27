Губернатор Івано-Франківщини: російська мова, як ніколи, може повноцінно розвиватися

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман ТКАЧ називає нісенітницею заяви про утиски російської мови у західних областях України.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це він сказав, коментуючи заяву російського МЗС стосовно дискримінації російської мови на території Західної України.

“Я не маю жодних офіційних свідчень того, що влада західних областей України приймає рішення щодо утисків російської мови”, - заявив губернатор Івано-Франківщини.

“Нині російська мова, як ніколи, має можливість повноцінно розвиватися, і я не бачу причин, аби піднімати бучу довкола цього питання”, - наголосив він.

Р.ТКАЧ також зазначив, що після Другої Світової війни на території Західної України потужно розвивалися військові бази СРСР. “Івано-Франківська область була закритою. Тут розміщались ракетні бази, підприємства всесоюзного значення, які відносилися до ВПК. Спеціалістів в область переселяли не лише із східних регіонів України, але з усього Союзу. Таким чином, штучно збільшилася кількість російськомовного населення, - зазначив Р.ТКАЧ. – І коли у 1991 році Україна стала незалежною, більшість носіїв російської мови залишили Івано-Франківщину”.

“Зараз в області є одна російська школа, яка цілком задовольняє потреби російськомовного населення, - додав він. – Тому я вважаю нісенітницею говорити про утиски російської мови на Івано-Франківщині”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в департаменті інформації і друку МЗС Росії для РІА «Новости» був даний коментар щодо ситуації з російською мовою в Україні, зокрема, зазначено, що особливо не дають спокою російській мові місцеві власті деяких західних регіонів України. "Затягування гайок" щодо російської мови стосується тут не тільки традиційної сфери офіційного спілкування, а й побутової.

"У цьому, як завжди, успішні міські власті Івано-Франківська, - сказано в коментарі. - Згідно з виданим ними розпорядженням, віднині заборонено говорити російською на всіх територіях учбових закладів, не дозволяється проводити масові заходи російською мовою і навіть розклеювати оголошення російською мовою в громадських місцях. Прийнято рішення вести спостереження за книгопродавцями і розповсюджувачами періодичних видань російською мовою. За дотриманням цих "правил" стежитиме Комітет громадського мовного контролю, наділений фактично функціями "мовної інквізиції".