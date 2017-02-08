Експерти ФБР США завершили свою роботу в справі про вбивство Шеремета – Нацполіція

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Національної поліції - начальник Головного слідчого управління НПУ Олександр Вакуленко.

«В рамках розслідування нами в 14 країн, як близького, так і далекого зарубіжжя, скеровано запити про міжнародну допомогу”, - сказав Вакуленко.

Він зазначив, що наразі експерти ФБР США завершили свою роботу в справі про вбивство Шеремета, допомігши українським слідчим в частині проведення ряду експертиз, але якщо знадобиться, вони будуть запрошені знову, а також не виключено, що будуть запрошені фахівці з Європолу.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Сьогодні, 8 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що слідство продовжує розглядати чотири версії вбивства Шеремета, але версія професійної діяльності є пріоритетною.

Також, за його словами, слідство не виключає версію політичного вбивства Шеремета, замовлення на виконання якого надійшло з Російської Федерації.