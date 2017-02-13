Джемілєв назвав єдиний важіль тиску на Росію

Про це заявив народний депутат і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Апостроф.

За його словами, санкційний тиск значно погіршив ситуацію у РФ, в той же час вони негативно позначаються й на європейській економіці.

"Щодо 2016 року ще поки повних даних немає, але в 2015 році всі країни Євросоюзу від цих санкцій і контрсанкцій втратили 17,5 мільярдів доларів. Це приблизно 0,5 валового національного продукту Німеччини, однієї лише Німеччини. А якщо розділити на всі країни, а це 28 країн Євросоюзу, то це виходить мізер. Але і це, звичайно, викликає обурення у ділових колах", - розповів Джемілєв про втрати ЄС.

Він зазначає, що в Росії ситуація доволі напружена.

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"Водночас Росія втратила 5% валового національного продукту. Це приблизно 260 мільярдів доларів, плюс щорічний відтік не менше 100-150 мільярдів доларів. От якщо такими темпами вони будуть йти (свій резервний фонд вони вже вичерпали, зараз полізли в Фонд добробуту, кажуть, що ще близько 250 мільярдів золотовалютних резервів є, але це величезна країна), то це рік максимум", - додав Джемілєв.

Однак, крім санкційного тиску, не може бути альтернативи впливу на Москву.

"Нічого не може бути (альтернативою - Ред.). Або йти військовим шляхом, або санкції. Більше ніяк", - підсумував він.