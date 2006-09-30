Мішель Дюре: Україна та НАТО перебувають у стані відносин

Україна та НАТО перебувають у стані солідних, глибоких, взаємовигідних відносин.

Про це в інтерв’ю газеті “День”, опублікованому в сьогоднішньому номері, повідомив директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ.

“Питання кількості та якості співпраці в рамках Хартії особливого партнерства між НАТО й Україною ні в кого не викликає сумнівів. Брюссельська зустріч була корисною. Обидві сторони підтвердили, що продовжуватимуть Інтенсифікований діалог і використовуватимуть усі інструменти, які цей формат надає для виконання Плану дій і щорічного Цільового плану Україна-НАТО”, - додав він.

За словами М.ДЮРЕ, під час зустрічі була позитивно оцінена участь України в миротворчих операціях НАТО, бажання Києва взяти участь в операції «Активні зусилля» в Середземному морі. Українська сторона підтвердила намір надалі залишатися важливим донором безпеки, зокрема в Афганістані. “Я вважаю, що всі натовські країни були задоволені цими заявами та намірами”, - відзначив М.ДЮРЕ.

За його словами, Генеральний секретар НАТО неодноразово повторив, що з боку НАТО двері залишаються відчиненими для України, і, рішення про інтеграцію приймає країна, яка бажає приєднатися до Альянсу.

На питання, чи було під час брюссельської зустрічі розчарування, чи полегшення деяких членів, що Україна не скористалася шансом вступу до НАТО, М.ДЮРЕ відповів, що не вважає, що на ці відносини треба дивитися через призму емоцій. “Гадаю, їх треба розглядати через призму національних інтересів. Розчарування я не бачив, навпаки, ми отримали сигнали, що наші відносини залишаються солідними, що треба розвивати інформаційні кампанії про НАТО. І ми оцінюватимемо дії України не за словами, а за справами, - зазначив він, - Ми отримали позитивні сигнали з цього погляду — підтвердили продовження процесу реформ в Україні. Я гадаю, це дуже важливо. А що стосується вступу або невступу — це має бути вибір політичного консенсусу в Україні”.

Низький рівень підтримки українського населення вступу до НАТО М.ДЮРЕ зв’язує з тим, що тематика НАТО була заполітизована з використанням багатьох ресурсів.

Він висловив сподівання, що в питанні інформування українських громадян про НАТО важливу роль відіграватиме уряд й парламент. “Ми не хочемо нікого переконувати. Але ми хочемо подолати міфи та стереотипи про НАТО. Один із цих міфів свідчить: НАТО є ворогом Російської Федерації. Нам треба ліквідувати цей міф”, - заявив він.