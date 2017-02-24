Міжнародні експерти пояснили, чому Росія не має прав розслідувати події 26 лютого 2014 року під ВР Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві під час презентації експертних досліджень тих подій повідомили експерт ОБСЄ з прав людини Сергій Остаф та експерт Гельсінського фонду з прав людини Республіки Польща Ольга Саломатова.

За її словами, досліджуючи протестні події 26 лютого 2014 року експерти дійшли висновків, що ті події носили мирний характер, оскільки організатори проукраїнського мітингу неодноразово закликали присутніх на площі під кримським парламентом людей утримуватися від будь-яких агресивних дій та не піддаватися на провокації.

В той же час експерти зазначили, що дії правоохоронців, які на той час були присутні на площі, є неадекватними, зокрема, щодо кількості присутніх, яких було понад 10 тис. і кількості правоохоронців, яких було лише 550.

Як зазначили експерти, при такому співвідношенні утримати ситуацію й уникнути правопорушень нереально, а отже, держава Україна мала виконати свої обов’язки– на той момент з охорони правопорядку, але не виконала, і дії посадових осіб правоохоронних органів досі належним чином не розслідувані і їм не дана правова оцінка.

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Що стосується питання, чи мала РФ, анексувавши Крим, проводити свої розслідування тих подій, Остаф наголосив: «Висновок однозначний, Російська Федерація не має юридичного права розслідувати цю справу».

При цьому експерт пояснив, що, по-перше, закони РФ не можуть розповсюджуватися на територію інших держав, по-друге, під час акції на території іншої держави загроз для інтересів РФ не було. По-третє, у цій акції не були присутні, як офіційно діючі особи, громадяни РФ і, по-четверте, заворушення, які виникли, не є правопорушеннями військового характеру.

«Тому абсолютно зрозуміло, що РФ повинна припинити розслідування цієї справи, а Україна повинна розслідувати справу в частині законності дій міліції», – сказав Остаф.

Коментуючи доклад експертів, присутній на прес-конференції народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що, на його переконання, проукраїнська акція під будівлею ВР АРК у лютому 2014 року довела справжні настрої, а не ті, які «малюють» у Росії щодо належності Криму. «Акцією 26 лютого ми не залишили жодних сентенцій маніпулювати, що Крим сам прийняв рішення про референдум і возз’єднання з РФ», – сказав Чубаров.

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У свою чергу народний депутат України, віце-президент ПАРЄ з прав людини Георгій Логвінський зазначив, що презентована сьогодні експертна доповідь – це перша сторінка майбутнього вироку керівництву РФ у міжнародному суді.

«Коли міжнародний кримінальний трибунал буде розглядати справи стосовно тих осіб, які зі зброєю заходили на чужі території, це буде доказом порушення прав громадян у скоєнні злочинів, вбивств», – сказав Логвінський.

Як повідомляв УНІАН, біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року відбувся мітинг прихильників територіальної цілісності України. Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України.

Зокрема, заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

26 лютого в центрі Києва відбудеться Маршу солідарності на підтримку тих громадян України, які живуть в умовах російської окупації в Криму.