ВР відхилила президентські законопроекти

Верховна Рада не підтримала в першому читанні запропонований Президентом проект закону «Про внесення зміни до Кримінально-Процесуального кодексу України щодо розширення кола осіб, які мають право подавати касаційну скаргу».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 54 (при необхідних 226 – УНІАН) із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачалося до переліку внести тих осіб, які оскаржували постанову слідчого, органу дізнання, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи, а суд першої інстанції відмовив у задоволенні цієї скарги.

Також парламент не підтримав в першому читанні президентський проект закону «Про внесення змін до Кримінально-Процесуального кодексу України (щодо оскарження постанов про порушення кримінальних справ)». “За” проголосували лише 40 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Даним законопроектом, зокрема, передбачалося вилучити статтю про те, що можливе зупинення судом слідчих дій на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи.

Також ВР не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ у спорах, у яких однією із сторін є Верховна Рада, Президент України чи Кабінет міністрів України». “За” проголосувало 39 із 446 народних депутатів зареєстрованих у сесійній залі. Даним законопроектом передбачалося внести зміни до статті даного кодексу, яка стосується предметної підсудності адміністративних прав. Законопроектом пропонувалося, що апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як суду першої інстанції підсудні справи у спорах, в яких однією із сторін є ВР, Президент, Кабмін, в тому числі справи щодо оскарження актів парламенту (крім законів), Президента України, уряду.

Також передбачалося, що вирішуватимуться відповідним окружним адміністративним судом міста Києва адміністративні справи щодо оскарження нормативно-правових актів міністерств, відомств, НБУ.