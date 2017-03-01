Волонтери дізналися, як Кремль просував "русский мир" в Східній Європі, фінансуючи радикалів

Так, згідно з даними отриманого листування, ще в 2014 році Усовський зі своїми ідеями просувати "русский мир" вийшов на представників російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого пов'язують з багатьма проросійськими рухами і називають офіційною касою-прикриттям Кремля для проведення підривних операцій в Східній Європі і країнах СНД, пише Informnapalm.

Так, вже в серпні 2014-го року Усовський отримує 100 тисяч євро на організацію проросійських мітингів у підтримку Новоросії в Східній Європі.

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Як зазначається, активні акції проводилися в період з серпня по жовтень 2014-го року. Пізніше, звіт по цим акціям Усовський розсилає всім потенційним майбутнім партнерам.

За даними волонтерів, гроші на організацію акції виділив саме Малофєєв, який в той час курирував напрямок "ДНР-ЛНР" у зовнішній політиці Росії.

"Активні дії і антиукраїнські акції в Польщі проводилися в серпні-жовтні 2014-го року. Усовський вийшов на активістів правих рухів з організації OWP (Obóz Wielkiej Polski), Samooborona Матеуша Піскорського та деяких інших активістів середньої ланки", - йдеться в повідомленні волонтерів.

Згідно з листуванням, в кінці жовтня 2014-го року Усовський їде в Москву для переговорів щодо другого етапу антиукраїнських акцій і просування ідей «русского мира» в Східній Європі, однак йому несподівано відмовляють.

"Судячи з подальшого листування, після перших Мінських переговорів проект Новоросія передали від Малофєєва структурам Суркова (помічник Путіна - УНІАН) і Усовський опинився біля розбитого корита. Люди Суркова вважали його ставлеником Малофєєва і не хотіли робити справи через нього, а Малофєєв переключився на Балкани, де в Усівського не було зв'язків і він не міг бути їм корисний", - зазначили волонтери.

Крім цього, волонтери виявили "російський слід" в акціях протесту біля пам'ятників УПА в Польщі.

"Основна частина коштів була витрачена на організацію мітингів проти Порошенка і української армії, за Новоросію і русский мир. Частина коштів також пішла на боротьбу з пам'ятниками воїнам УПА в Польщі", - пояснили в волонтерській організації.

Як повідомляв УНІАН, саме Усинський стоїть за антиукраїнськими акціями в Польщі.