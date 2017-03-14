Учасники блокади закликали "формувати великі конвої", збори оголосили у Харкові

14:50, 14 березня 2017
Політика
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На Майдані в Києві о 19.00 будуть збиратися люди, щоб вирішувати "що далі".

Блокада Донбасу буде продовжуватися, відзначили в штабі / facebook.com/shtab.blokady/

"Штаб блокади" непідконтрольних територій попросив своїх прихильників збиратися в Харкові і формувати там великі конвої.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив один з організаторів блокади нардеп від Семен Семенченка.

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Він підтвердив, що всіх затриманих "блокадників" відпустили.

"Всі ті, хто хоче їхати до нас допомагати, збираємося в Харкові, формуємо великі конвої, проїжджаємо, тому що досі затримують на блокпостах, не пропускають. Але є одне "але" вранці з усіх офіційних сайтів зникло повідомлення про те, що офіційно зареєстрована зброя буде вилучатися. Вони зрозуміли, що не можуть через офіційного зброї затримувати", - сказав він.

Семенченко додав, що на Майдані в Києві о 19.00 будуть збиратися люди, щоб вирішувати "що далі".

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