У НАТО запустили механізм допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії - Порошенко
Залучення допомоги активізував Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи.
Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи вже активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії, де напередодні сталася пожежа на військовому арсеналі й детонація боєприпасів.
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.
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"Дякую партнерам з НАТО за оперативну реакцію на моє звернення", - зазначив глава держави.
Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії Харківської області на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.
За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.
Порошенко повідомив, що дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС «залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії».