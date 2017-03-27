В АП заявили, що посли країн G7 і ЄС висловили розуміння рішенням РНБО про блокаду Донбасу

Посли країн «Великої сімки» та Європейського Союзу висловили розуміння щодо введення заборони на переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

Про це посли сказали на зустрічі з президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

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Зазначається, що сторони обговорили рішення Ради національної безпеки і оборони України в частині тимчасового припинення переміщення товарів між Україною та непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.

«Посли висловили розуміння щодо вимушеності таких кроків української влади з огляду на протиправну експропріацію української власності та безвідповідальні дії окремих політичних сил щодо самовільної та необдуманої так званої блокади залізничних шляхів на Донбасі. Було наголошено на важливості недопущення погіршення гуманітарної ситуації по обидві сторони лінії розмежування та домовлено про вжиття спільних заходів для мінімізації негативних наслідків від обмежень переміщення товарів для цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Порошенко поінформував міжнародних партнерів про прогрес та перспективи у реалізації програми внутрішніх перетворень, зокрема в частині антикорупційної політики, судової реформи, децентралізації, дерегуляції, енергетики, охорони здоров’я та створення привабливого інвестиційного клімату.

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Співрозмовники скоординували подальші шляхи надання всебічної підтримки України з боку «Великої сімки» та Євросоюзу у впровадженні реформ.

Президент високо оцінив солідарність та єдність країн «Великої сімки» з Україною у забезпеченні підтримки впровадженню внутрішніх реформ та протидії російській агресії.

Як повідомляв УНІАН, РНБО 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до припинення вогню на Донбасі та відведення важкого озброєння, а також до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.