Учені стверджують, що глобальні зміни клімату - незворотні

Глобальні кліматичні зміни, пов`язані з діяльністю людини, практично незворотні - навіть через тисячу років після припинення викидів вуглекислого газу клімат на Землі не повернеться до колишнього стану, стверджують учені із США, Франції і Швейцарії в статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Люди думають, що, якщо ми зупинимо викиди вуглекислоти, клімат повернеться в нормальний стан за 100-200 років. Це не так", - сказала журналістам провідний автор дослідження Сьюзен Соломон (Susan Solomon) з лабораторії американського Національного агентства з атмосфери і океану в Боулдері.

"Після припинення викидів зниження кількості вуглекислоти в атмосфері знизить парниковий ефект, але цей процес в основному компенсуватиметься повільнішою втратою тепла в океані. В результаті атмосферна температура не знизиться значно упродовж щонайменше тисячі років", - йдеться в статті.

Автори дослідження називають в числі незворотніх ефектів зниження кількість опадів в деяких регіонах і підйом рівня океану.

РІА Новости