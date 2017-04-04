Насіров може уникнути покарання - нардеп

Справа Насірова може отримати новий поворот, здатний суттєво ускладнити його притягнення до кримінальної відповідальності. Через позов громадської організації відсторонений голова ДФС Роман Насіров може уникнути покарання, пише народний депутат Андрій Журжій в матеріалі для Економічної правди.

У провадженні Окружного адміністративного суду Києва знаходиться справа №826/2619/17 за позовом громадської організації "Спілка підприємців "Жовтнева" до голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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ГО намагається визнати незаконними дії Насірова з надання розстрочки компаніям Олександра Онищенка - ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест". Тобто дії з надання тих самих розстрочок, за якими НАБУ і САП оголосили Насірову підозру.

Для притягнення Насірова до кримінальної відповідальності прокурорам треба довести дві речі. Перша - дії з надання розстрочки є незаконними. Друга - держава зазнала збитків в результатів таких незаконних дій.

"У згаданій справі Окружного адмінсуду Києва буде розглядатися перший аспект: чи були дії Насірова незаконними. Якщо суд відмовить у задоволенні позову, то фактично підтвердить, що Насіров закон не порушував, а надання розстрочок компаніям Онищенка відбулося законно", - зазначає нардеп.

За його словами, надалі це рішення суду буде вирішальним аргументом адвокатів Насірова для підтвердження, що в діях їх клієнта злочину не було, а тому і підстав притягати його до кримінальної відповідальності нема.

"Звісно, якщо справа буде виграна, це стане додатковим аргументом для прокурорів і НАБУ. Проте вже зараз є підстави стверджувати, що позов був поданий для того, щоб бути програним", - вважає Журжій.

За його словами, позов громадської організації дуже слабкий, і жодних аргументів незаконності дій Насірова він не містить. За офіційною версією ГО дізналася про незаконні дії Насірова з маловідомих ЗМІ та з Фейсбуку народного депутата Тетяни Чорновол.

Натомість усі докази, що підтверджують наявність злочину, є у НАБУ і САП, але вони чомусь до справи не долучаються.

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"Можливий варіант, що суддя подивиться на рішення про розстрочку, зазначить, що в голови ДФС є повноваження надавати таку розстрочку, а тому нічого незаконного в його діях не вбачається", - зазначає Журжій.

"Більше того, виникає сумнів щодо можливості ГО оскаржувати рішення, що не стосуються ні самої ГО, ні її членів, адже такі рішення не порушують їх права", - пише Журжій. Ця обставина створює додаткову підставу для відмови в задоволенні судом позову.

"Окремі факти свідчать, що це може бути спланованою тактикою захисту адвокатів Насірова", - вважає нардеп.

За його словами, про це свідчить те, що громадська організація просить розглядати справу в закритому режимі, а також хоче, щоб ухвалене рішення не публікувалося у доступному реєстрі судових рішень. "Потім адвокати в суді будуть розказувати, що суд встановив відсутність будь-яких порушень в діях Насірова, а суспільство навіть не зможе побачити це рішення", - пише Журжій.

Також він відзначає, що позов був поданий в середині лютого 2017 року, коли Насіров уже знав про справу, а тому міг таке спланувати. До того ж, у позові наголошується на деталях, про які ЗМІ не писали.

За словами Журжія, позов спочатку був поданий без сплати судового збору. "Зазвичай юристи роблять це для того, щоб можна було "дати задню", якщо трапиться незручний суддя. Якщо суддя влаштовує, то судовий збір сплачується і справа розглядається. Якщо ні — позов подається ще раз і потрапляє до іншого судді", - додає нардеп.

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Другий епізод "справи Насірова" розпочнеться 11 квітня 2017 року о 09:00 в Окружному адміністративному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ.

Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.

3 березня адвокати Насірова заявили, що їхнього підзахисного прооперували.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.