Порошенко в Данії: Росія підриває зусилля з відновлення мирного процесу на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія робить кроки, які підривають зусилля з відновлення мирного процесу на Донбасі.

Про це він сказав під час зустрічі зі спікером Фолькетінгу (парламенту) Данії Пією К’єрсґор, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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Зазначається, що в рамках офіційного візиту до Королівства Данія президент України провів зустріч з депутатами данського парламенту.

Глава держави подякував депутатам Фолькетінгу за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей.

Порошенко подякував за послідовну підтримку Данією політики санкцій проти російського агресора.

Президент відзначив активну роботу делегацій парламенту Данії в Парламентських асамблеях ОБСЄ та Ради Європи на підтримку позиції України.

Глава держави наголосив на готовності України й надалі розвивати активний діалог з Данією на усіх рівнях, у тому числі на парламентському.

У зустрічі також взяв участь керівник групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія Максим Курячий.