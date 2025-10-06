За словами Плетенчука, вирішення ситуації з АРК залежить, у тому числі від політичної волі партнерів України.

Тимчасово окупований півострів Крим досить легко зробити непридатним для життя, бо він дуже залежить від сполучення з зовнішнім світом. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяву ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в якій він запропонував радикальний спосіб змусити Москву усвідомити наслідки своїх дій у війні проти України. Зокрема, Крим, який для диктатора Володимира Путіна має сакральне значення, слід зробити "непридатним для життя", зокрема шляхом знищення Кримського мосту.

За словами Плетенчука, Кремль взагалі не може усвідомити наслідки своїх дій, інакше не розпочинав би те, що почав.

"Стратегія у них дуже цікава, й вона більше схожа на тактику. Бо іноді, вирішуючи одне стратегічне питання, вони створюють лише нові проблеми собі. Тому тут важко спрогнозувати до яких висновків дійшло б керівництв РФ, яке хвилюється лише власним статусом, статками та власним життям. Вони якщо й розуміють якісь ультимативні речі, то тільки ті, які стосуються їх особисто", - зауважив Плетенчук.

Він також додав, що Крим для РФ - це не тільки про сакральне, а й про стратегічне та в цьому контексті треба розставити крапки над "і". Як додав Плетенчук, для того, щоб зробити щось непридатним для життя, не обов’язково знищувати місцеве населення. Росіяни про це не знають, каже військовий, але насправді достатньо створити умови, щоб територія стала непридатною для життя, що в принципі "вони намагаються робити з Україною". Водночас окупанти вважають, що можна просто взяти й знищити місто. Плетенчук наголосив:

"У цьому контексті, Крим зробити непридатним для життя легше, ніж будь-яку іншу територію, бо це півострів та він дуже залежний від шляхів сполучення з зовнішнім світом, з материком. І в цьому сенсі, тут ситуація більш зрозуміла і більш можлива для виконання. Це питання забезпечення як засобами ураження, так й відповідним інформаційним супроводом щодо наявності та розташування цілей. Тому так, тут дещо залежить не тільки від нас, а й від політичної волі наших партнерів".

Заяви Воллеса про Крим

Нагадаємо, The Guardian повідомило, що колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що тимчасово окупований Крим потрібно зробити "нежиттєздатним". Він сказав, що Путін закоханий в ідею домінування над Україною, та тим, що "Крим - це Росія". Тому, за словами британця, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним", для чого потрібні ракети "Таурус", якими можна зруйнувати Керченський міст.

