У Литві наголосили, що Україна та Молдова можуть стати членами Євросоюзу у 2030 році.

Литва з початку повномасштабної війни надала Україні майже 1,8 мільярда євро допомоги і входить до трійки світових лідерів за обсягами підтримки Києву у співвідношенні до власного ВВП. Вільнюс готовий збільшувати фінансування та хоче підтримувати українську енергетику, крім того Литва зацікавлена перейняти досвід боротьби з російськими дронами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із прем’єр-міністеркою Литви Інги Ругінене під час спільного преспідходу.

"З 24 лютого 2022 року обсяг допомоги Литви сягнув майже 1,8 млрд євро, що становить близько 2% внутрішнього валового продукту, і за цим показником вони входять у ТОП-3 країн світу, які підтримують Україну. Половина з цієї підтримки - майже 900 мільйонів євро - спрямовані саме на оборонні потреби України", - сказала Свириденко.

Відео дня

Вона також відмітила внесок Литви у відновлення української енергетики.

"Обсяг допомоги Литви перевищує 80 млн євро. Зокрема, 21% всього обладнання до хабу екстреної енергетичної допомоги надано саме Литвою. Надано обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3, а також Ігналінська АЕС використана для відновлення українських теплоелектростанцій", - розповіла прем’єр-міністерка України.

За словами прем’єр-міністерки Литви Інги Ругінени, офіційний Вільнюс планує й надалі посилювати підтримку. Країна зобов'язується виділяти щонайменше 0,25% ВВП на потреби оборони і безпеки України та шукатиме шляхи збільшення цієї підтримки.

"Нам потрібно якнайшвидше перейняти ваш досвід та уроки війни, зокрема у захисті від російських безпілотників, дронів, які дедалі частіше порушують повітряний простір наших союзників по НАТО і загрожують нагальній безпеці нашого регіону, а також у захисті критичної інфраструктури. Так само представники наших відомств щойно підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, яка дозволить ще більш інтенсивно співпрацювати у цій сфері", - сказала прем’єрка Литви.

Також вона наголосила на необхідності якнайшвидшого вступу України до ЄС, назвавши конкретні терміни.

"Україна може і повинна стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2030 році. Ми віримо, що тільки в такий короткий термін ми зможемо зберегти динаміку і забезпечити порядок денний всього Європейську Союзу", - відмітила Ругінена.

Крім того, вона презентувала гуманітарну ініціативу, спрямовану на допомогу дітям, які постраждали від війни, та їхнім родинам.

"Ця програма покликана допомогти дітям, які постраждали від війни та їх родинам, спираючись на наш досвід у сфері захисту та реабілітації дітей. Разом з литовською владою ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені та насильницько вивезені до Росії", - додала прем’єр-міністерка Литви.

Литва готується до агресії Росії - головні новини

Наприкінці вересня стало відомо, що найближчими роками Литва має намір витратити на протиповітряну оборону 500 мільйонів євро. Однак, командувач Збройних сил країни Раймундас Вайкшнорас заявив, що це не дасть повного захисту повітряного простору країни.

Раніше повідомлялося, що Литва залишається одним із найактивніших прихильників України. Вільнюс закликає інші країни ЄС досягти відчутного прогресу в питанні членства України в блоці, щоб підтримати авторитет Брюсселя.

Вас також можуть зацікавити новини: