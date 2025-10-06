Уряд Японії допоможе власникам тварин обзавестися пристроями.

Японський техногігант NTT представив свою нову розробку у сфері БПЛА - дрони BB102, оснащені лазером, призначені для охорони фермерських курей від птахів.

Розробка велася спільно з місцевим урядом Префектури Чіба, дрони зможуть відганяти голубів, ворон, горобців та інших пернатих. Така ненависть до тварин пов'язана з пташиним грипом, яким заражаються курки, а за ними - і людина, яка з'їла м'ясо.

Дрон BB102 автоматично засікає скупчення птахів на фермі і спрямовує в їхній бік розсіяний промінь світла в червоному і зеленому спектрі. До того ж світло постійно мерехтить, щоб птахи точно злякалися.

Пташиний грип - велика проблема для фермерів у Префектурі Чіба. Лише в період із січня до лютого 2025 року фермерам довелося знищити 3.3 мільйона поголів'я курей, ідеться в пресрелізі NTT.

Місцевий уряд видасть субсидії фермерам, щоб придбати BB102. Зазначається, що такий спосіб відгону птахів набагато гуманніший, ніж хімічні або шумові рішення.

