Аналітики очікують, що у четвертому кварталі нафти на ринку побільшає, що потенційно може призвести до зниження цін на неї.

Ціни на нафту зранку 6 жовтня зросли. Чергове збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ виявилося меншим, ніж очікувалося, що послабило деякі побоювання щодо радикального збільшення пропозиції сировини на ринку, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 11:49 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,06 долара, до 65,59 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 1,02 долара, до 61,90 долара за барель.

5 жовтня ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток нафти у листопаді на 137 тисяч барелів на добу. Аналогічне збільшення видобутку відбудеться у жовтні, попри те, що, за даними джерел видання, ключова країна ОПЕК+ - Саудівська Аравія - воліла б подвоїти, потроїти, або навіть помножити на чотири цей показник, щоб швидше відновити свою частку на ринку.

Разом з тим, деякі аналітики очікують, що нафти на ринку побільшає у четвертому кварталі через технічне обслуговування нафтопереробних заводів на Близькому Сході, що стримуватиме зростання вартості "чорного золота".

"Вищі, ніж зазвичай, обсяги технічного обслуговування нафтопереробних заводів на Близькому Сході у четвертому кварталі призведуть до того, що більше нафти буде доступно для відвантаження, що ще більше сприятиме перспективі високих обсягів експорту", - йдеться у звіті компанії Sentosa Shipbrokers для своїх клієнтів.

До того ж фундаментальні економічні показники не додають приводів для оптимізму продавцям "чорного золота".

"Реальність така, що ринок поступово переходить до фази надлишкової пропозиції, оскільки сезонний попит, як очікується, зменшиться взимку, а макроекономічні дані не дають достатніх стимулів до зростання", - зазначила старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Вона очікує, що нафтові котирування будуть коливатися в обмеженому діапазоні за умови відсутності певних каталізаторів, тобто, якщо, наприклад, не будуть активно стріляти на Близькому Сході, чи не буде запроваджено серйозних санкцій стосовно російської нафти.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту протягом минулого торговельного тижня зафіксували рекорде падіння за 3,5 місяці на тлі очікування збільшення видобутку нафти та зростання запасів сировини.

На ринку все більше говорять про можливий профіцит нафти. Про це свідчить те, що країни Близького Сходу не розпродали частину нафти із запланованих на листопад обсягів. За оцінками трейдерів, обсяг непроданого "чорного золота" склав від 6 до 12 мільйонів барелів.

Попри профіцит, обвалу нафтових котирувань не відбулося. Ймовірно, частково нафтові держави підтримує Китай, який скуповує сировину з Близького Сходу та інших країн.

