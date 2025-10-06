Ця сума перевищує вартість усієї світової економіки.

У жовтні 2023 року агенція NASA запустила місію до астероїда 16 Психея - гігантського космічного об'єкту, багатого на золото і метали, що рухається орбітою між Марсом і Юпітером.

За оцінками, він може містити дорогоцінних металів на суму близько 100 000 квадрильйонів доларів, і вже став символом колосальних ресурсів, що ховаються за межами Землі. Однак ніхто поки що не намагається його видобувати, пише The Daily Galaxy. Видобуток корисних копалин у космосі все ще залишається недосяжною мрією, незважаючи на технічний прогрес і зростаючий інтерес приватних компаній.

Золотий гігант на виду

Астероїд 16 Психея має діаметр понад 226 кілометрів і, на думку вчених, може бути оголеним ядром зруйнованої протопланети. На відміну від кам'янистих астероїдів, Психея, імовірно, складається здебільшого із заліза, нікелю і рідкісних металів на кшталт платини і паладію, життєво важливих для електронної та автомобільної промисловості.

Незважаючи на нечувану "оціночну вартість", місія NASA Psyche зовсім не спрямована на видобуток ресурсів. Вчені хочуть зрозуміти, як формуються внутрішні шари планет, і Психея дає унікальну можливість вивчити металеве тіло, яке, можливо, колись було серцем молодої планети.

Видобуток можливий, але поки недоцільний

За словами планетарного фізика Філіпа Метцгера з Університету Центральної Флориди, технічні бар'єри для видобутку корисних копалин на астероїдах менші, ніж багато хто думає.

"Єдина відмінність між видобутком на астероїді і на Землі - це необхідність обладнання, здатного витримувати низьку гравітацію і сильний радіаційний вплив", - сказав він.

Інструменти і роботи, здатні працювати в космосі, вже розроблені і випробувані в лабораторіях. Однак за шкалою готовності технологій NASA (TRL), що оцінює, наскільки технологія близька до впровадження, обладнання для видобутку на астероїдах поки що перебуває між рівнями 3 і 5. Для запуску реальної місії потрібно досягти 6-7 рівнів, тобто випробувати системи в умовах, максимально наближених до космосу.

"Технології потрібно довести до рівня 6 або 7, перш ніж можна буде говорити про політ. Головне, чого зараз не вистачає, - це фінансування", - зазначив Метцгер.

Приватний сектор виходить на орбіту

Поки державні агентства зосереджені на дослідженнях, приватні компанії на кшталт AstroForge і TransAstra вже розробляють системи для майбутнього видобутку космічних ресурсів. Однак перед ними стоять фінансові та логістичні труднощі.

Доцент Колорадської гірничої школи Кевін Кеннон заявив, що доставка металів на Землю може бути економічно невигідною. За його словами, ідея видається "сумнівною з погляду економіки" через колосальні витрати на місії та зниження ринкової вартості деяких металів, включно з платиновою групою.

Натомість, на думку експертів, більш перспективним виглядає використання ресурсів безпосередньо в космосі. Наприклад, водоносні астероїди можна було б перетворювати на ракетне паливо, розділяючи воду на водень і кисень, а метали використовувати для будівництва супутників і орбітальних конструкцій, не надсилаючи матеріали із Землі.

