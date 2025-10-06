Морські дрони дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави.

Успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

"Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією, дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст, Одеси і інших міст. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти", - сказав він.

За словами Зеленського, успішне застосування Україною саме морських дронів, багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу.

Відео дня

Він також підкреслив, що наші дрони, які уражають російські нафтові активи - це значний прояв сили України.

"Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним, таким відчутним для Росії і разом з іншими нашими інструментами, також інструментами від наших партнерів. Ми зможемо розраховувати на досягнення надійних та достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни", - зазначив президент.

Українська зброя

Як повідомляв УНІАН, Зеленський розповів, що на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.

Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій – не менш ніж 50% української зброї на фронті на кінець року.

Зеленський зазначив, що Україна також змогла рекордно швидко і якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії: "Тільки наших САУ "Богдана" ми виробляємо 40 в місяць. І це серйозний результат".

