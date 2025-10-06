Пшеничне поле під час інтерактивної виставки Ukraine WOW / фото УНІАН, Олександр Синиця

26 вересня 2025 року на Центральному залізничному вокзалі у Києві відкрилась інтерактивна виставка Ukraine WOW, мета якої – занурити відвідувачів в українську спадщину.

Загалом експозиція складається з п'ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі й воїни", "Мислителі", "Митці", "Спадкоємці", які охоплюють понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон.

Експонати для виставки надали музеї та приватні колекціонери. Деякі з цих об'єктів, як, наприклад, 5-метровий бюст Тараса Шевченка, кияни та гості міста могли раніше бачити на різних локаціях у центрі столиці.

Виставка працюватиме до 9 листопада 2025 року включно. 

Відвідав виставку і фотокореспондент УНІАН.

Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Зразки оздоблення сільських будинків /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Копія скіфської або золотої пекторалі /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Роботи української народної художниці Марії Примаченко /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Пшеничне поле під час інтерактивної виставки Ukraine WOW /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Фрагмент проекту оформлення оперети ілюстраторки Олександри Екстер /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Відтворена мозаїка "Боривітер" Алли Горської /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Зображення українського режисера Леся Курбаса /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 П'ятиметровий бюст Тараса Шевченка /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 "Оскар" режисера Мстислава Чернова /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Інтерактивна виставка Ukraine WOW /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Пояс абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Кубок УЄФА, володарем якого став "Шахтар" у 2009 році /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 "Золотий м'яч" Андрія Шевченка /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Портрети українських гетьманів /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Копія 20-метрової козацької чайки /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Пересопницьке Євангеліє (факсимільне видання, 2008 рік) /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Інтерактивна виставка Ukraine WOW /  © фото УНІАН, Олександр Синиця
Фото У Києві проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW 06 жовтня 2025 Шабля гетьмана Івана Мазепи та гетьманська булава /  © фото УНІАН, Олександр Синиця

Виставка Ukraine WOW – де та як працює

  • Виставка проводиться у виставковому просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзалу.
  • Графік роботи: вт-чт з 11:00 до 20:00, пт-нд з 10:00 до 21:00, понеділок – вихідний.
  • Придбати квиток можна лише онлайн на сайті Concert.ua, його вартість – 185 гривень 19 копійок.

