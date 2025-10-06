Виставка працюватиме до 9 листопада 2025 року включно.

26 вересня 2025 року на Центральному залізничному вокзалі у Києві відкрилась інтерактивна виставка Ukraine WOW, мета якої – занурити відвідувачів в українську спадщину.

Загалом експозиція складається з п'ятьох тематичних блоків: "Земля", "Правителі й воїни", "Мислителі", "Митці", "Спадкоємці", які охоплюють понад сто експонатів і десятки інтерактивних зон.

Експонати для виставки надали музеї та приватні колекціонери. Деякі з цих об'єктів, як, наприклад, 5-метровий бюст Тараса Шевченка, кияни та гості міста могли раніше бачити на різних локаціях у центрі столиці.

Відвідав виставку і фотокореспондент УНІАН.

Виставка Ukraine WOW – де та як працює

Виставка проводиться у виставковому просторі на 14-й колії Київського центрального залізничного вокзалу.

Графік роботи: вт-чт з 11:00 до 20:00, пт-нд з 10:00 до 21:00, понеділок – вихідний.

Придбати квиток можна лише онлайн на сайті Concert.ua, його вартість – 185 гривень 19 копійок.

