Зазначається, що в сегменті зелені змінилися ціни тільки на зелену цибулю.

Ціни на овочі та фрукти в Україні знову переписали. Другий тиждень поспіль дешевшає ріпчаста цибуля.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа овоча знизилася з 12 до 10 гривень. При цьому зростання пропозиції білокачанної капусти також змушує продавців опускати відпускні ціни з 9-17 до 8-12 гривень за кілограм.

Вартість моркви і картоплі стабілізувалися, в результаті, розкид цін зменшився. Так, ціни на моркву перебувають у діапазоні 10-12 гривень, а на картоплю - 11-14 грн. Звузився діапазон цін на огірок з 25-75 до 35-50 грн/кг.

Відео дня

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися кабачок і баклажан - овочі подорожчали з 10-22 до 18-45 грн/кг і з 25-35 до 38-45 грн/кг відповідно.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля - верхня цінова межа підскочила зі 125 до 200 гривень. Решта позицій не змінилися.

Що стосується фруктово-ягідного сегмента, то різким зростанням цін відзначилася малина - ягода підскочила з 150-220 до 220-420 грн/кг. Ціни на диню також почали зростати - з 15-35 до 20-40 грн/кг. Водночас раннє яблуко подешевшало - нижня цінова межа опустилася з 25 до 17 гривень, а діапазон цін на виноград звузився до 70-100 гривень.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Член директорів Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко зазначив, що наразі причини для зростання цін на картоплю в Україні відсутні, якщо не відбудеться різкого погіршення погоди.

Водночас президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко вказав, що в Україні цієї осені та взимку можуть зрости ціни на хліб.

Вас також можуть зацікавити новини: