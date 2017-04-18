Смоленська катастрофа: у контррозвідки Польщі є надсекретна заява

Голова Служби військової контррозвідки Польщі Пйотр Бончек сказав, що в справі Смоленської катастрофи 10 квітня 2010 року до прокуратури скеровані нові заяви. При цьому він зазначив, що він не може надати більш детальної інформації на цю тему, передає Польське радіо.

"Заява є надсекретною і стосується організації візиту до Смоленська. Вона містить також інформацію про контакти й співпрацю Служби військової контррозвідки з Федеральною службою безпеки. Завтра має відбутися слухання екс-прем’єра Польщі Дональда Туска у цій справі", - нагадав співрозмовник видання.

Бончек наголосив, що найважливішими є питання про діяльність служб перед візитом, його безпеку, вжиті заходи, а також дії служби після 10 квітня 2010 року до осені 2015 року.

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"Можна з упевненістю стверджувати, що період після 10 квітня був поворотним моментом у діяльності Служби військової контррозвідки. Якщо раніше контакти з ФСБ були службовими і дипломатичними, то після 10 квітня вони перетворилися на співпрацю, що нагадує союз", - додав він.

"Маємо службу (ФСБ – Ред.), до якої входять колишні співробітники НКВС, КДБ і які мають підтримку всієї адміністрації Росії, а з іншого боку - Службу військової контррозвідки, яка намагається розширити співпрацю з ФСБ будь-якою ціною", - сказав Бочек.

Також він визнав, що багато експертиз, проведених впродовж попередніх років, показали, що під час організації польоту до Смоленська відбулися порушення не тільки з боку Бюро урядової охорони та Міністерства закордонних справ, але також Служби військової контррозвідки Польщі.

Раніше у підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи заявили, що Ту-154М почав розпадатися ще у повітрі, перш ніж він врізався в землю.