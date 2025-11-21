Йшлося, зокрема про "мирний план" та голову ОП Андрія Єрмака.

Учасники зустрічі фракції "Слуга народу" спільно з президентом України Володимиром Зеленським декілька разів поверталися до теми розслідувань Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це УНІАН розповіло джерело у фракції, відповідаючи на запитання щодо цієї зустрічі та тем, які там обговорювалися.

Що обговорювали на зустрічі

Співрозмовник агентства розповів, що попередньо було зібрано питання, які турбують фракцію. Їх частково ставив керівник фракції Давид Арахамія. Крім того, запитання звучали і від самих депутатів.

"Декілька разів поверталися до питання скандалу, до питання з НАБУ. Говорили про те, що ми на тому шляху, коли дуже втрачена довіра, і з цим треба щось робити", - зазначає джерело і додає, що йдеться про довіру "всіх до всіх", в цілому в суспільстві.

Сам Зеленський на зустрічі, каже співрозмовник, стосовно питання створення коаліції висловив думку, що вона "може бути лише після виборів".

Також на зустрічі позафракційна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше входила до складу фракції "Слуга народу", запитала про керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На це Зеленський сказав, що "вивчає, думає". Сам Єрмак також був присутній на зустрічі.

Крім того, йшлося про те, що вже можна вносити пропозиції на заміщення посад двох міністрів, яких було звільнено раніше.

Стосовно того, чи йшлося на зустрічі конкретно про бізнесмена Тимура Міндіча, співрозмовник зауважив, що не пригадує, чи звучало конкретно це прізвище, але "все було довкола розслідувань".

Обговорювалися також питання війни, "мирного плану", співпраці з партнерами України та підтримки бюджету країни. Утім, учасники зустрічі усе одно декілька разів поверталися до теми розслідувань НАБУ та поточної ситуації.

"Все йшло у контексті "плівок" і викриття", - сказало джерело.

Не всі деталі зустрічі можна розкривати

Народний депутат України із фракції "СН" Богдан Яременко написав у Facebook, що зустріч була офрек (без можливості цитування) і це накладає певні зобов’язання.

"Скажу лише, що за моїми спостереженнями зустріч не лишила відчуття задоволення ні в однієї сторони. У мене - так точно. Проте настрій депутатів з приводу корупційного скандалу донесено до президента повною мірою (більша частина питань так чи інакше стосувалися цього). Бажаної відповіді або навіть реакції поки не отримано", - зазначив він.

Емоційна зустріч

Народна депутатка Єлизавета Ясько написала у Facebook після зустрічі фракції з президентом, що дискусія була емоційною, чесною та відвертою, зазначивши, що такі розмови між ними трапляються не часто.

"Питання про зняття Андрія Єрмака з посади буде вирішено Володимиром Зеленським. Президент підтвердив, що прийме рішення найближчим часом", - стверджує Ясько.

Вона зазначає, що президент усвідомлює всю критичність моменту й вірить, що він прийматиме рішення не з огляду на окремі прізвища, а з урахуванням державних інтересів.

Ясько зазначає. що зараз дуже важливо, щоб у парламенті залишилася монобільшість, тому що це дійсно потрібно державі. За її словами, потрібно зберігати єдність, щоб державу не "хитало" ще більше.

Народна депутатка України Єлизавета Богуцька написала у Facebook, що практично вся зустріч стала "бенефісом" Мар'яни Безуглої.

"З перших хвилин до останнього моменту вона переключала на себе увагу навіть гучним обуренням того, що Андрій Єрмак заблокував її в Вотсапі. Когось вона смішила. Мене дратувала. Поведінка торпеди, яка хоче перетворити зустріч на шоу - це непорядно", - зазначила вона.

За її словами, питання президенту Зеленському задавали по міжнародці й по тій кризовий ситуації, що склалася в країні.

"І навіть про нову коаліцію і новий Уряд. Президент фактично повторив мої думки: будь-яка коаліція чи коаліційний уряд заведуть країну в ще більшу кризу. Адже створити СН можуть її тільки з ЄС (Порошенко) і Батьківщиною (Тимошенко). Президент призвав фракцію утриматись від звинувачень, демаршів, стукання дверима. Звісно, іншими словами, але суть така", - написала Богуцька.

При цьому вона процитувала голову держави, що "перш за все, нам треба зберегти Україну, а не віддати її Путіну і саме це має бути пріоритетом". Богуцька не знає чи вплинули заклики президента до порозуміння.

Після скандалу в енергетиці у владі заговорили про коаліцію та новий уряд - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору. В організації схеми фігурує, зокрема бізнесмен Тімур Міндіч.

18 листопада Зеленський анонсував, що цього тижня відбудуться розмови з урядовцями, зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу". Президент повідомив, зокрема, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив.

19 листопада окремі представники фракції "СН" оприлюднили заяву, в якій закликали розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями та групами у ВР з метою створення коаліції національної стійкості, аби потім створити новий уряд.

20 листопада стало відомо, що увечері того ж дня Зеленський матиме зустріч із фракцією "Слуга народу".

