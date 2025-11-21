Він додав, що Росія детально не обговорювала "мирний план" з США, але контакт між країнами не припинявся.

Росія не отримувала від США "мирний план" Трампа, але знає про його положення, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу, повідомляють росЗМІ.

За словами Пєскова, з Росією детально не було обговорення плану з 28 пунктів, який підготовили в США. Російська сторона залишається на платформі тих обговорень, які відбувалися в Анкориджі на саміті Трампа та Путіна, тобто, контакти США та РФ не припинялися й продовжуються.

Окрім цього, Пєсков заявив, що Зеленському варто погоджуватися на мирне врегулювання війни вже зараз.

"Ефективна робота ЗС РФ повинна переконати Зеленського, що виходити на мирне врегулювання час саме зараз. Простір для свободи прийняття Зеленським рішення скорочується в міру втрати Україною територій", - заявив прессекретар Путіна.

Пєсков зазначив, що нібито продовження Києвом бойових дій не лише безглуздо, а й небезпечно для самого Зеленського.

Також він додав, що Кремль не збирається вести переговори щодо війни в Україні в "мегафонному" режимі.

На думку Пєскова, новий саміт між російським диктатором та очільником Білого дому не лише важливий, а необхідний, але до цієї зустрічі має відбутися "домашня робота" експертів.

"Мирний план" Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЗМІ опублікували "мирний план" президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, який складається з нібито 28 пунктів. Зокрема, він передбачає, що окупований Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими територіями, а Херсонська та Запорізька області будуть заморожені по лінії зіткнення. Україна має суттєво скоротити чисельність своєї армії, а також відмовитися від важливого озброєння. Електроенергія, яку вироблятиме ЗАЕС, буде розподілятися між Україною та РФ 50 на 50. Через 100 днів після підписання угоди в Україні мають відбутися вибори.

Також ми писали, що українські чиновники розповідли виданню The Financial Times, що США вимагають від президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду "до Дня подяки", тобто 27 листопада. В кінці цього місяця США хочуть представити угоду Москві та завершити весь процес до початку грудня. Співрозмовники додали, що Білий дім працює над "агресивним" графіком для остаточного узгодження пропозиції, щоб війну вдалося завершити до кінця цього року.

