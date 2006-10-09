Відмова від вступу до НАТО закриє для України шлях до ЄС?

Відмова від вступу до НАТО практично унеможливить для України вступ у Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві сказав координатор міжнародних програм фонду «Демократичні ініціативи», експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ.

Він вважає, що навпаки, вступ до НАТО пришвидшить вступ України до Європейського Союзу.

За його словами, на досвіді країн, які вступили до Альянсу, можна стверджувати, що це є запорукою успіху при подальшій інтеграції у Євроспільноту. Він відзначив, що через Альянс до ЄС вступили не лише Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина і Словенія, а й Німеччина, Іспанія та Греція. Крім того, Болгарія та Румунія – країни, схожі за економічними та соціальними показниками з Україною, також досить бідні та корумповані, приєднаються до Євроспільноти 1 січня 2007 року.

О.ПАЛІЙ констатував, що з 1 січня 2007 року до Євросоюзу входитиме 27 країн, і з них 21 країна – член НАТО. «Самі учасники ЄС і НАТО розглядають ці організації як дві нерозривні складові європейської економіко-політичної системи, що обопільно доповнюють одна одну. ЄС відповідає за економічну складову, а НАТО – за питання безпеки», - зауважив О.ПАЛІЙ.

На його переконання, після вступу держави до НАТО Європа переконується, що ця країна перебуває у сфері євроатлантичних цінностей і питання безпеки там вирішено, що автоматично прискорює вступ до Євросоюзу.

У свою чергу науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО зазначив, що у ЄС 5 країн не є членами Альянсу – Австрія, Фінляндія та Швеція, які вступили у 1995 році, та Мальта і Кіпр (вступили у ЄС в 2004 році).

Він наголосив, що постсоціалістичні країни, інтегруючись як до НАТО, так і до Євросоюзу, виконували процес адаптації усіх сфер життя до європейських стандартів. О.СУШКО підкреслив, що критерії членства у НАТО подібні до критеріїв членства у ЄС, але для вступу у Євросоюз необхідно зробити значно більше.