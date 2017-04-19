Порошенко назвав багатообіцяльним рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"

Президент Петро Порошенко назвав багатообіцяльним сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН щодо часткового задоволення запиту України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії й розраховує на успішний розгляд по суті справи "Україна проти Росії".

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Про це Порошенко заявив журналістам після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей сьогодні в Лондоні.

«Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Гаазі, коли щодо обидвох судових позовів судом була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі», - сказав він.

«Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху і сподіваємося на успішне розгляд зазначених позовів», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. Також Росія повинна гарантувати доступність в Криму освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.