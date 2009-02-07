«Начхати» на рішення гаазького суду для України було би катастрофою?

Заклики окремих українських політиків ігнорувати рішення Міжнародного суду ООН про розмежування чорноморського шельфу є вкрай недалекоглядними, оскільки подібні дії призвели б до повної міжнародної ізоляції України і жорстких санкцій з боку Ради безпеки ООН.

Про це в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 4 (732), 7 - 13 лютого 2009 р.) заявив уповноважений України в суді Володимир ВАСИЛЕНКО.

«Нині лунають різні заклики на кшталт «А давайте начхаємо на рішення суду і не будемо його виконувати!». Невизнання рішення Міжнародного суду - катастрофа для держави», - підкреслив він.

Дипломат нагадав, що гарантом виконання рішень Міжнародного суду ООН є Рада безпеки.

«Відповідно до статуту суду і статуту ООН, Рада Безпеки ООН є гарантом виконання рішень Міжнародного суду. І останній може звернутися до РБ ООН із проханням запровадити проти країни-порушника міжнародні санкції, - пояснив В.ВАСИЛЕНКО. - Я вважаю, що навіть розгляд і обговорення можливості невиконання рішення Міжнародного суду є неприпустимим».

На його думку, навіть спроба відмови від участі в судовому процесі з Румунією призвела б до катастрофічних наслідків для України.

«Такого нахабства і такої неповаги до власних міжнародних зобов’язань, до Міжнародного суду, до всього світового співтовариства ніхто й ніколи не насмілювався демонструвати. Це викликало б грандіозний міжнародний скандал. Україна опинилася б у міжнародно-політичному вакуумі», - впевнений В.ВАСИЛЕНКО.

Крім того, він зазначив, що суд розглянув би справу незалежно від участі української сторони.

«Суд усе одно розглянув би цю справу. І неучасть України в процесі тільки погіршила б ситуацію. Оскільки вона сама відмовилася б від можливості викласти свою позицію і навести свої аргументи», - поінформував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН в Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, в якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний Суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.