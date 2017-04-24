РФ або виконає проміжне рішення суду ООН, або порушимо питання про примусові механізми – Мінюст

Міністр юстиції України Павло Петренко наголошує, що РФ або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії», або буде порушено питання про застосування примусових механізмів виконання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу відмови окупаційної влади Криму виконувати рішення суду ООН про відновлення діяльності Меджлісу та щодо можливостей вплинути в цьому питанні на Російську Федерацію.

Петренко зауважив, що взагалі не має бажання коментувати заяви псевдовлади Криму, адже це "абсолютно нелегітимні органи, які не визнає не лише Україна, а не визнає увесь цивілізований світ".

"А що стосується Росії, то Росія або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН, або ми будемо ставити питання про застосування примусових механізмів, аж до винесення цього питання на засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй", - сказав міністр.

За його словами, фактично це "буде сигналом: чи Росія вже перейшла всі межі, чи вона все ж таки має якийсь здоровий глузд і припинить переслідування кримських татар і українців, як це встановив суд, навіть у проміжному рішенні".

"Ми слідкуємо за поведінкою цієї країни і будемо вживати адекватних заходів буквально найближчим часом", - зазначив Петренко.

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На уточнення, про які механізми йдеться, він пояснив, що одним із них є винесення відповідної резолюції Генасамблеєю ООН. Крім того, якщо це рішення Росією не буде виконано, то воно "буде покладене в основу і кримінального трибуналу, який точно буде".

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.