На підозрюваного у причетності до "ДНР" полковника Голубана на початку квітня завели справу - СБУ

Служба безпеки України у квітні зареєструвала кримінальне провадження щодо можливої участі в терористичній організації полковника поліції Юрія Голубана, який нещодавно був нагороджений орденом, а також відомий через скандальну появу та виступ у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

На запитання щодо кваліфікації зареєстрованого Головним слідчим управлінням СБУ кримінального провадження стосовно Голубана Ткачук відповів: “Якщо я не помиляюся, то щодо Голубана ще 6 квітня було зареєстровано провадження Генеральною прокуратурою, а 8-го, відповідно до рішення суду, ще одне провадження - Службою безпеки. Розслідування здійснюється за ознаками статті Кримінального кодексу 258 прим. - участь у терористичній організації».

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Крім того, на запитання, чи оголошувалася Голубану підозра, Ткачук відповів: «Наскільки мені відомо, підозра йому не оголошувалася. І відповідно, як підозрюваний він у цій справі не проходить. Здійснюється перевірка, проходить комплекс експертиз, які призначені слідчими”.

Як повідомляв УНІАН, Голубан очолює підрозділ поліції, який чергував на блокпосту у Слов'янську, де ввечері 14 березня стався конфлікт між правоохоронцями і народним депутатом Володимиром Парасюком та прихильниками блокади ОРДЛО. В результаті семеро поліцейських дістали тілесні ушкодження. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Пізніше того ж дня під Краматорськом поліцейські зі стріляниною в повітря затримали автоколону з громадянами, які перед цим прорвалися крізь блокпост до Слов'янська.

15 березня народні депутати завели до сесійної зали Верховної Ради поліцейських, за участю яких на Донеччині стався інцидент з Парасюком та іншими учасниками торгової блокади ОРДЛО. Після цього заступник голови ВР Оксана Сироїд закрила засідання парламенту, оскільки, за її словами, коли вона побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни». Проте поліцейські, зокрема Голубан, розповіли депутатам, які залишилися в залі, про конфлікт за участю Парасюка.

16 березня президент України Петро Порошенко нагородив Голубана орденом «За заслуги» III ступеня. «За вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку постановляю: нагородити орденом «За заслуги» III ступеня Голубана Юрія Степановича, полковника поліції», - йшлося в указі.

Водночас, народний депутат Ігор Луценко звинуватив Голубана у «вбивстві наших бійців під Карлівкою», назвавши поліцейського сепаратистом. Голубан подав судовий позов до Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації.

6 квітня екс-командир батальйону терористів «Восток» Олександр Ходаковський виклав в Інтернет відео, на якому поруч з ним і групою бойовиків зафіксовано людину, схожу на Голубана.

Того ж дня фракція «Самопоміч» виступила з вимогою викликати генпрокурора Юрія Луценка та голову СБУ Василя Грицака до парламенту з приводу розслідування ситуації щодо Голубана. За словами народного депутата Єгора Соболєва, в Інтернеті оприлюднено відео, на якому нібито Голубан в 2014 році перебував серед так званих «бійців» батальйону «Восток», «який складався зі зрадників, насамперед, з донецької «Альфи».