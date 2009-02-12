Тимошенко поскаржилась, що у неї сьогодні дуже важкий день

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки не прийняла рішення про оскарження в суді рішення Ради національної безпеки України від 10 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я ще не ознайомилася з документами, які затверджені РНБО, тому що сьогодні дуже важкий день. Я його не читала, коли почитаю, то визначуся, що з ним робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр не змінила своєї точки зору про те, що засідання РНБО було направлене на «торпедування» газових домовленостей з Росією й спробою відновити діяльність «РосУкрЕнерго».

«Планували через «РосУкрЕнерго» використовувати щонайменше три політичні сили на свою виборчу кампанію. А я зробила так, щоб газ обсягом 11 млрд. кубічних метрів було направлено на здешевлення вартості газу для споживачів», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла про намір оскаржити в суді рішення РНБО, якщо воно передбачатиме відновлення діяльності RUE на газовому ринку України.

11 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення РНБО від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», в якому пункту про діяльність «РосУкрЕнерго» на газовому ринку України немає.

У рішенні РНБО, зокрема, констатується невиконання урядом переважної більшості завдань з виправлення ситуації в енергетичній сфері.

Також РНБО доручив Генеральній прокуратурі й СБУ провести в місячний термін перевірку дотримання українськими посадовцями законодавства при проведенні переговорів і укладення з Росією контрактів, що стосуються постачання природного газу до України і його транзиту європейським споживачам.

Зокрема Генпрокуратура і СБУ повинні перевірити дотримання порядку підготовки й затвердження директив на переговори, а також дотримання директив при проведенні переговорів.

На засіданні РНБО 10 лютого були відсутні Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО; під час голосування цього рішення була відсутня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО; інші члени Ради підтримали це рішення.