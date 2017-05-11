Турчинов припускає, що РФ спробує дестабілізувати ситуацію у Києві демонстративними терактами

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов припускає, що Кремль спробує дестабілізувати ситуацію у Києві демонстративними терактами, шляхом підтримки радикалів та використання окремих ЗМІ «для реалізації пропагандистських схем і фсб-шних інформаційних вкидань».

Про це Турчинов заявив в інтерв'ю одному з українських видань, повідомляє прес-служба РНБО.

Водночас секретар РНБО переконаний, що ці спроби приречені на поразку.

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Турчинов також нагадав, що кремлівське керівництво одним з пріоритетів називає відновлення кордонів Росії в рамках колишнього Радянського Союзу.

«Це не приховується, на це працює російська пропаганда, спецслужби і силовики. Але спроба повернути до своєї орбіти Україну, яка є, за оцінкою (американського політолога Збігнєва) Бжезинського, базовим елементом, без якого реанімація імперії неможлива, - у них явно забуксувала», - зазначив він.

За словами Турчинова, для досягнення своєї мети режим у Москві застосовує щодо сусідів технології втягування і «жорсткого підв'язування до орбіти своїх інтересів».

«Тут і вплив на вибори, на кадрові призначення, фінансовий або енергетичний (газовий, нафтовий) допінг, розміщення військових баз, створення військового квазісоюзу (ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан). Ну, а в разі виходу цих держав за розставлені для них прапорці застосовуватиметься схема заміни керівництва, а в разі неможливості цього - банальна військова сила», - сказав секретар РНБО.