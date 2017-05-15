Журналіст розповів, коли Сенат Нідерландів голосуватиме за асоціацію Україна-ЄС

Сенат Нідерландів планує голосувати щодо ратифікації асоціації Україна -Європейський союз після проведення дебатів, запланованих на 23 травня. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Сенат Нідерландів обговорюватиме Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 травня. Голосування, ймовірно, відбудеться незабаром після цього", - йдеться у повідомленні журналіста.

The Dutch senate will debate the #Ukraine AA on 23 May. A vote is likely to happen shortly after that. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 15, 2017

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що 30 травня в Сенаті Нідерландів відбудеться остаточне голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сенат Нідерландів винесе на обговорення питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС 23 травня. Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Цей документ ще має ратифікувати верхня палата (сенат). На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.