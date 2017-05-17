Захист повідомив про готовність Ростовського суду організувати відеозв’язок з Януковичем

Ростовський обласний суд повідомив про готовність організувати відеозв’язок з екс-президентом України Віктором Януковичем у разі надходження відповідного запиту з Оболонського районного суду Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі адвокатського об’єднання Aver Lex, така відповідь надійшла до юридичної компанії від Ростовського облсуду на її запит з проханням організувати відеоконференцію.

«Ростовський обласний суд повідомив про готовність до організації відеозв’язку з Оболонським районним судом після надходження відповідного запиту з Оболонського суду у порядку, встановленому Європейською конвенцією про правову допомогу в кримінальних справах», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГенерал армії РФ і чоловік з охорони Путіна: стало відомо, хто керував "евакуацією" Януковича з України

«За умови надходження до Ростовського обласного суду відповідного звернення Оболонського районного суду про надання міжнародної правової допомоги, воно буде розглянуто в установленому порядку», - процитували в адвокатському об’єднанні відповідь представника Ростовського облсуду.

Як повідомляв УНІАН, захист Януковича вимагав, щоб відеоконференцзв'язок між екс-президентом та Оболонським райсудом Києва було організовано у порядку міжнародної правової допомоги.

Як заявив 12 травня один з адвокатів екс-президента Віталій Сердюк, тільки так можна забезпечити дотримання статті 86 Кримінального процесуального кодексу України (допустимість доказів). За його словами, захистом направлено звернення до Міністерства юстиції РФ та Ростовського обласного суду з проханням організувати відеоконференцію.

Раніше військовий прокурор Руслан Кравченко, який представляє обвинувачення у справі про державну зраду Януковича, заявив, що для організації відеоконференцзв'язку з екс-президентом обвинувачення не вдаватиметься до процедури міжнародної правової допомоги, оскільки для забезпечення такого зв'язку у рамках підготовчого засідання вона не потрібна.

Читайте такожПорошенко: Нема прощення Януковичу за запрошення російських військ

***28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

4 травня відбулося підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.