В МЗС заявили, що запросили російських дипломатів на присвячений деокупації Криму джазовий концерт

Міністерство закордонних справ України запросило російських дипломатів на джазовий концерт, присвячений деокупації Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління публічної дипломатії МЗС Анатолій Соловей.

Читайте такожТіллерсон припустив, що Україна і Росія можуть знайти шляхи урегулювання на Донбасі поза МінськомЗокрема, його запитали, чи запрошувало МЗС на джазовий концерт «Музика вільних людей» (в рамках третього МЗС OPEN AIR) представника посольства РФ.

"Наскільки я знаю, запрошення ми надсилали усім нашим колегам-дипломатам", - сказав Соловей.

Соловей нагадав, що перший OPEN AIR було проведено два роки тому, в 2015 році, і він був присвячений тематиці незаконного утримання в РФ українських громадян. Минулого року захід був присвячений адаптації ветеранів-учасників АТО.

"Цьогорічний OPEN AIR присвячений тематиці деокупації Криму. Ми також хотіли би привернути увагу наших співгромадян, увагу міжнародної спільноти", - додав Соловей.

"Сам по собі цей захід є ознакою солідарності з кримськими татарами, з тими українцями, які залишились в Криму. Наш меседж, який ми хотіли подати, що ми разом з ними, ми не забули про них, ми не забули їх, ми робимо все, щоб український Крим повернувся додому якомога швидше", - підсумував представник МЗС.

Як відомо, МЗС OPEN AIR організований спільно з Koktebel Jazz Festival. Концерт є символом солідарності та підтримки тих, хто виступає проти російської окупації Криму.