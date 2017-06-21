Комітет Ради з питань науки і освіти рекомендував прийняти в цілому проект закону "Про освіту"

Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти сьогодні прийняв поправки до проекту нового закону «Про освіту» та рекомендував його до прийняття парламентом в цілому. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

Читайте такожУ 2018/19 навчальному році діти підуть до першого класу вже реформованої школи - Гриневич «Під час засідання розглядалися найбільш дискусійні правки до проекту акону. Зокрема, вдалося дійти зваженої позиції щодо мовного питання, визначення мінімального окладу вчителя на рівні 4-х прожиткових мінімумів, скасування конкурсного відбору дітей до першого класу», - йдеться у повідомленні.

У МОН нагадали, що документом передбачена реформа середньої освіти: зміна системи та децентралізація управління освітою, переорієнтація на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей, для чого буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня 2016 року ухвалила в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д).

Відповідно до законопроекту, навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільного середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.