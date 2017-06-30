Аграмунт щодо відставки: українці очолили кампанію проти мене

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став "жертвою через своє бажання до діалогу" та що кампанію проти нього очолили українці. Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ, передає Європейська правда.

За словами Аграмунта, його позиція щодо Росії та Сирії така ж, як і в президента Франції Еммануеля Макрона. А його "місія" до Сирії була мотивована лише "підходом відкритості та миру".

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"Нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона у Figaro та Guardian демонструють, що його позиція щодо сирійської кризи не відрізняється від моєї. Інші лідери у всьому світі також заявили, що обов'язково треба залучати до діалогу всі сторони, включаючи нинішній сирійський уряд. Всі ці заяви віталися міжнародним співтовариством", - сказав він.

За його словами, "деякі" члени ПАРЄ просто скористалися обставинами, щоб розпочати кампанію проти нього.

"Ця кампанія, звичайно, велася українською делегацією, через національні інтереси стосовно Росії, а також соціалістами та крайніми лівими, з політичних і, отже, партійних причин, зокрема, для простого задоволення, щоб знищити президента від партії ЄНП", - заявив Агамунт.

"Політично, українські депутати з їхніми спрощенськими гаслами, а також соціалісти та крайні ліві зі своєю прихованою програмою, побачили прекрасну можливість напасти на мене, після моїх ініціатив до діалогу, щоб послабити мене та звести рахунки", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта.

Після виключення Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконуватиме віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

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Однак він відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.